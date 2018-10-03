Более 200 тысяч тагильчан могут быть привиты от гриппа

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В Нижнем Тагиле планируется привить от гриппа 200,7 тыс. человек. Задача привить 50% населения Свердловской области поставлена главным госврачом региона Сергеем Кузьминым.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из 200,7 тыс. человек 136 тыс. тагильчан смогут пройти вакцинацию от гриппа бесплатно в рамках Национального календаря профилактических прививок. В частности - дети от полутора да шести лет, беременные женщины, школьники, студенты, призывники, сотрудники медучреждений, школ, люди старше 60 лет.
Уже к началу октября были привиты 40,4 тыс. тагильчан, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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