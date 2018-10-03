Более 200 тысяч тагильчан могут быть привиты от гриппа

Из 200,7 тыс. человек 136 тыс. тагильчан смогут пройти вакцинацию от гриппа бесплатно в рамках Национального календаря профилактических прививок. В частности - дети от полутора да шести лет, беременные женщины, школьники, студенты, призывники, сотрудники медучреждений, школ, люди старше 60 лет.