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Школа №18 в Екатеринбурге не будет закрыта на карантин из-за случая менингита
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школа №18 в Екатеринбурге не будет закрыта на карантин из-за случая менингита

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