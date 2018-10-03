Школа №18 в Екатеринбурге не будет закрыта на карантин из-за случая менингита
Сегодня, 13:30Здоровье и экология
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У одного из учеников школы №18 в Екатеринбурге выявлен менингит. Однако руководство учебного заведения приняло решение не закрывать школу на карантин, а провести санобработку 3 октября во второй половине дня.
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Из-за случая заболевания менингитом в школе №18 будет проведена санобработка от энтеровирусной инфекции. Руководство школы не стало вводить карантин и закрывать учебное заведение.
Обработка пройдет 3 октября после 15:00. Эпидемиологи проконтролируют процесс дезинфекции. Со следующего дня школа возобновит учебный процесс в рабочем режиме, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
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