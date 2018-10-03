Стихийные свалки в Нижнем Тагиле будут ликвидироваться региональным оператором

Одной из задач регионального оператора по обращению с ТКО является деятельность по ликвидации стихийных свалок. В Нижнем Тагиле этим будет заниматься ООО «Компания «Рифей»».

Как будет организована работа: регоператор, получив информацию о несанкционированной свалке, будет выезжать на место, составлять акт, определять координаты и направлять уведомление собственнику земли, где расположена свалка. В дальнейшем хозяин участка должен будет ликвидировать её самостоятельно в течение 30 дней. В случае, если работы выполнены не будут, региональный оператор ликвидирует свалку самостоятельно, а затем в судебном порядке будет взыскивать понесённые расходы.

Мусорная реформа в Нижнем Тагиле: кому, когда и сколько платить за вывоз мусора В администрации Нижнего Тагила уверены, что взаимодействие с региональным оператором поможет улучшить экологическую ситуацию в городе.