Стихийные свалки в Нижнем Тагиле будут ликвидироваться региональным оператором
В Нижнем Тагиле будут активно бороться с несанкционированными свалками – как на территории города, так и на присоединённых территориях. Ответственность за ликвидацию стихийных мест скопления мусора ляжет на плечи регионального оператора по обращению с ТКО.
Одной из задач регионального оператора по обращению с ТКО является деятельность по ликвидации стихийных свалок. В Нижнем Тагиле этим будет заниматься ООО «Компания «Рифей»».
Как будет организована работа: регоператор, получив информацию о несанкционированной свалке, будет выезжать на место, составлять акт, определять координаты и направлять уведомление собственнику земли, где расположена свалка. В дальнейшем хозяин участка должен будет ликвидировать её самостоятельно в течение 30 дней. В случае, если работы выполнены не будут, региональный оператор ликвидирует свалку самостоятельно, а затем в судебном порядке будет взыскивать понесённые расходы.
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В администрации Нижнего Тагила уверены, что взаимодействие с региональным оператором поможет улучшить экологическую ситуацию в городе.
Несанкционированные свалки - это для нас беда, как и для всей Свердловской области. На муниципальных территориях организуют свалки. Свалок хватает и по городу, также они спонтанно появляются в лесах. Мы будем совместно с регоператором думать, как с этим бороться. Мы будем их ликвидировать и выявлять совместно. Будем улучшать экологическую ситуацию по свалкам, отметил врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.