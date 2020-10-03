Экологическая катастрофа на Камчатке. Что известно на текущий момент

Экологическая катастрофа на Камчатке. Что известно на текущий момент

Сегодня, 18:43Здоровье и экологияPhoto: Скриншот с видео в Instagram kristy_rozenberg
К ситуации загрязнения океанских вод Халактырского пляжа в Камчатском крае привлекли внимание местные серферы. В социальных сетях они опубликовали ряд фотографий и видео, на которых запечатлен пляж, усеянный мертвыми морскими обитателями, пишет ТАСС.

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем востоке Юрий Трутнев поручил правительству Камчатского края совместно с управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования разобраться в ситуации о массовой гибели морских животных.

На Камчатке уникальная природа. Недопустимы такие действия, которые приводят к ее уничтожению. Требуется принять все возможные меры по устранению последствий. И сделать это нужно оперативно. Необходимо найти и наказать виновных. Надеюсь на личное участие губернатора региона в этом вопросе, заявил Юрий Трутнев.

Природнадзором были отобраны пробы воды из океана и ближайших водоёмов.

Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин сообщил об изучении экологической ситуации в регионе. О результатах отобранных проб воды станет известно 5 октября.

Ситуацию контролируют федеральные и региональные ведомства. Пробы взяты, ждем результатов. Местные власти собирают информацию у местных жителей, сказал Дмитрий Кобылкин.

Инсайдер в экстренном ведомстве Дальнего востока рассказал, что вода была отравлена вытекшими нефтепродуктами из неустановленного танкера. Определяется принадлежность судна. Сообщается о том, что течь уже заделана.

Председатель комитета экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил обращения в Министерство природных ресурсов и Росприроднадзор с просьбой предоставить подробную информацию о ситуации с загрязнением камчатского пляжа.

Направлены запросы в различные инстанции. К понедельнику мы будем обладать полной картиной происходящего. Пока имеются только фото и видео из социальных сетей, говорит Владимир Бурматов.

В Министерстве обороны РФ заявили о непричастности к экологическому бедствию.

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