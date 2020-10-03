Экологическая катастрофа на Камчатке. Что известно на текущий момент

На Камчатке уникальная природа. Недопустимы такие действия, которые приводят к ее уничтожению. Требуется принять все возможные меры по устранению последствий. И сделать это нужно оперативно. Необходимо найти и наказать виновных. Надеюсь на личное участие губернатора региона в этом вопросе, заявил Юрий Трутнев.