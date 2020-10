В Свердловской области за сутки выявлено 165 случаев заболевания коронавирусом

Со 2 по 3 октября в Свердловской области зафиксировано 165 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

Общее количество выявленных случаев составило 29 640 человек. Состояние 111 свердловчан оценивается как тяжелое, 46 из них находятся на аппаратах ИВЛ. По выздоровлению из больниц выписано 96 пациентов, общее число выписанных возросло до 22 063 человек. За сутки от коронавируса скончались четыре человека, с начала пандемии зафиксировано 611 летальных случаев. В России за последние сутки выявлено 9 859 случаев коронавируса в 85 регионах страны. С начала пандемии зарегистрировано 1 204 502 заболевших. Число выписанных по выздоровлению возросло до 975 859 человек, из них 5 563 пациентов за минувшие сутки. Подтверждено 174 летальных случая от коронавируса, за все время умерли 21 251 человек.

