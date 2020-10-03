В Свердловской области за сутки выявлено 165 случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 9 859 случаев коронавируса в 85 регионах страны. С начала пандемии зарегистрировано 1 204 502 заболевших. Число выписанных по выздоровлению возросло до 975 859 человек, из них 5 563 пациентов за минувшие сутки. Подтверждено 174 летальных случая от коронавируса, за все время умерли 21 251 человек.