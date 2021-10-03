Диоксид азота, растущая свалка и шипящая река. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

На прошедшей неделе газоанализатор редакции TagilCity.ru фиксировал наличие диоксида азота в воздухе Нижнего Тагила в течение двух дней. Подводим экологические итоги недели в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

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