Диоксид азота, растущая свалка и шипящая река. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Во время двухминутных замеров на ж/д вокзале диоксид азота прибор зафиксировал:
Контрольные 20-минутные замеры показали значение вещества-загрязнителя в размере 0,1 мг/м3 27 сентября. Такая концентрация диоксида азота не превышает его норму в 0,2 мг/м3.
Свалка под Новоасбестом, про которую в конце весны уже писало TagilCity.ru, и куда природоохранная прокуратура запретила свозить ТБО, не только продолжает оставаться на месте, но и обрастает новым мусором. В этом журналисты убедились, приехав на место 21 сентября: к бытовому мусору добавились бетонолом, старые бревна и шифер, словно кто-то привез на свалку разобранный старый дом. Ранее природоохранная прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что администрация ГГО ненадлежащим образом следит за своей территорией. Но даже после иска ведомства в суд все остается неизменным — в управлении хозяйством пригорода заявляют, что у них нет финансирования на приборку территории.
Почти 11 млн рублей составил экологический ущерб от летнего паводка в Верхней Салде. Резкий подъём уровня воды в водохранилищах Нижнего Тагила, Горноуральского и Верхнесалдинского городских округов вызвал загрязнение почвы нефтепродуктами. А пробы из старого русла реки Салда показали, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде были превышены в несколько раз.
А в Невьянске в местную реку Нейва сливаются без всякого очищения стоки городской канализации. Во всяком случае, так считают местные жители, которые сняли на видео ядовитый ручей текущий прямо в водоем. По словам горожан, вода в этом месте шипит от грязи, а из-за запаха невозможно стоять даже рядом с берегом.
В Каменске-Уральском неизвестный водитель бетомешалки решил слить остатки бетона прямо в кусты на территории лыжно-лодочной станции «Металлист». Этот момент также попал в объектив камеры местных жителей, которые утверждают, что такие манипуляции проводятся в этом месте уже не в первый раз.