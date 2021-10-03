Диоксид азота, растущая свалка и шипящая река. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Диоксид азота, растущая свалка и шипящая река. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
Диоксид азота, растущая свалка и шипящая река. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:38Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
На прошедшей неделе газоанализатор редакции TagilCity.ru фиксировал наличие диоксида азота в воздухе Нижнего Тагила в течение двух дней. Подводим экологические итоги недели в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Во время двухминутных замеров на ж/д вокзале диоксид азота прибор зафиксировал:

  • 27 сентября — в размере 0,1 мг/м3;
  • 3 октября — в размере 0,6 мг/м3.

Контрольные 20-минутные замеры показали значение вещества-загрязнителя в размере 0,1 мг/м3 27 сентября. Такая концентрация диоксида азота не превышает его норму в 0,2 мг/м3.

Свалка под Новоасбестом, про которую в конце весны уже писало TagilCity.ru, и куда природоохранная прокуратура запретила свозить ТБО, не только продолжает оставаться на месте, но и обрастает новым мусором. В этом журналисты убедились, приехав на место 21 сентября: к бытовому мусору добавились бетонолом, старые бревна и шифер, словно кто-то привез на свалку разобранный старый дом. Ранее природоохранная прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что администрация ГГО ненадлежащим образом следит за своей территорией. Но даже после иска ведомства в суд все остается неизменным — в управлении хозяйством пригорода заявляют, что у них нет финансирования на приборку территории.

Почти 11 млн рублей составил экологический ущерб от летнего паводка в Верхней Салде. Резкий подъём уровня воды в водохранилищах Нижнего Тагила, Горноуральского и Верхнесалдинского городских округов вызвал загрязнение почвы нефтепродуктами. А пробы из старого русла реки Салда показали, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде были превышены в несколько раз.

А в Невьянске в местную реку Нейва сливаются без всякого очищения стоки городской канализации. Во всяком случае, так считают местные жители, которые сняли на видео ядовитый ручей текущий прямо в водоем. По словам горожан, вода в этом месте шипит от грязи, а из-за запаха невозможно стоять даже рядом с берегом.

В Каменске-Уральском неизвестный водитель бетомешалки решил слить остатки бетона прямо в кусты на территории лыжно-лодочной станции «Металлист». Этот момент также попал в объектив камеры местных жителей, которые утверждают, что такие манипуляции проводятся в этом месте уже не в первый раз.

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