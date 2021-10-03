Эпидемиолог из Екатеринбурга рассказал о новых симптомах коронавируса

Эксперт-эпидемиолог сообщил, что «люди стали более заразными, чем это наблюдалось год назад». В сотни раз увеличились вирусные концентрации в легких заболевших коронавирусом пациентов.

Нынешней осенью у заболевших COVID-19 наблюдается резкое ухудшение состояния уже через несколько дней после инфицирования, сообщил E1 екатеринбургский врач-эпидемиолог Александр Соловьев. В нынешнем году симптомы и клиническая картина у заболевших коронавирусом совершенно иная, нежели год назад. Наблюдается сокращение инкубационного периода до 4-5 дней, болезнь завивается быстрее, а тяжелое состояние больного наступает всего через несколько дней,сообщил эксперт. Врач также отметил новые симптомы коронавирусной инфекции: головокружение, головная боль, часто случают обмороки, когда инфицированные резко встают на ноги. Высоких вирусных концентраций в легких в 2021-м году у заболевших стало больше в тысячу раз, отметил эпидемиолог. Люди стали в разы заразнее, каждый заболевший может теперь заразить во много раз больше окружающих, чем это было годом ранее. Самих случаев заражения выявляется все больше, также больше фиксируется смертей среди инфицированных,добавил екатеринбургский врач. Напомним, 3 октября на Урале зафиксирован очередной антирекорд по смертности больных коронавирусной инфекцией. Новый антирекорд по COVID-19: еще 46 человек скончались на Урале за сутки

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter