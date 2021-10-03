Новый антирекорд по COVID-19: еще 46 человек скончались на Урале за сутки

За сутки со 2 октября 2021 года в Свердловской области зафиксировано 46 летальных исходов от заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
При этом, общее количество заболевших за те же сутки немного снизилось. Врач-эпидемиолог Александр Соловьев объяснил увеличение смертей больных COVID-19. По его мнению, общее увеличение количества заболеваний коронавирусом прямо пропорционально дальнейшему повышению уровня смертности от инфекции.
Ухудшающаяся общая эпидемиологическая обстановка в регионе с инфекцией коронавируса наблюдается несколько последних недель. У заболевших развивается тяжелая форма заболевания, они умирают в течение пары недель,сообщил E1 эксперт.
Напомним, в Свердловской области введена обязательная вакцинация некоторых категорий работников и служащих. В их число не попали сами врачи, ежедневно сталкивающиеся с заболевшими COVID-19 уральцами.