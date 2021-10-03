Новый антирекорд по COVID-19: еще 46 человек скончались на Урале за сутки

При этом, общее количество заболевших за те же сутки немного снизилось. Врач-эпидемиолог Александр Соловьев объяснил увеличение смертей больных COVID-19. По его мнению, общее увеличение количества заболеваний коронавирусом прямо пропорционально дальнейшему повышению уровня смертности от инфекции.