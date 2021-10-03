В парке «Народный» Нижнего Тагила высажено больше 500 кустарников

Вдоль прогулочных дорожек и зон отдыха представители молодежной организации ОАО «ВГОК» и волонтеры УФИЦ ИК 6 Нижнего Тагила высадили более 500 саженцев, сообщает администрация города.
Кустарники пузыреплодника должны будут прижиться до наступления первых серьёзных заморозков — для этого саженцы будут хорошо поливать.
Напомним, житель одного из домов на ГГМ в Нижнем Тагиле расписал свой подъезд и облагородил двор напротив дома — тагильчанин построил каменный пруд и организовал ландшафтный дизайн территории.