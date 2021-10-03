В парке «Народный» Нижнего Тагила высажено больше 500 кустарников

В парке «Народный» Нижнего Тагила высажено больше 500 кустарников
В парке «Народный» Нижнего Тагила высажено больше 500 кустарников
Сегодня, 12:29Здоровье и экологияФото: Администрация Ленинского района Нижнего Тагила
В парке «Народный» в Нижнем Тагиле добровольцы высадили кустарники. До заморозков саженцы должны прижиться.

Вдоль прогулочных дорожек и зон отдыха представители молодежной организации ОАО «ВГОК» и волонтеры УФИЦ ИК 6 Нижнего Тагила высадили более 500 саженцев, сообщает администрация города.

Кустарники пузыреплодника должны будут прижиться до наступления первых серьёзных заморозков — для этого саженцы будут хорошо поливать.

Напомним, житель одного из домов на ГГМ в Нижнем Тагиле расписал свой подъезд и облагородил двор напротив дома — тагильчанин построил каменный пруд и организовал ландшафтный дизайн территории.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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