Выявлен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 октября

3 октября в воскресенье во время 2-минутных замеров воздуха у вокзала в Нижнем Тагиле в 16:00 уровень диоксида азота был 0,6 мг/м3.

Во время прямого эфира в Instagram корреспондент TagilCity.ru сделал короткие замеры формальдегида, синильной кислоты, диоксида азота, сероводорода и диоксида серы при температуре воздуха +3 градуса и северном ветре со скоростью 4 метра в секунду. По их результатам уровень диоксида азота поднимался до 0,6 мг/м3. Завершив онлайн-трансляцию, корреспондент TagilCity.ru осуществил 20-минутные замеры пяти веществ-загрязнителей, их показатели остались по нолям. Напомним, по просьбам жителей Нижнего Тагила, замеры воздуха 2 октября были сделаны на Новой Кушве. Тагильчане жаловались на неприятные запахи в районе остановки 365 километр, веществ-загрязнителей в районе остановочного комплекса выявлено не было. Показатели по нолям: замеры воздуха на Новой Кушве в Нижнем Тагиле 2 октября Ежедневно в прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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