Жительница Екатеринбурга нашла тараканов в «Монетке» в Заречного микрорайона

Жительница Екатеринбурга нашла тараканов в «Монетке» в Заречного микрорайона
Жительница Екатеринбурга нашла тараканов в «Монетке» в Заречного микрорайона
Сегодня, 13:21Здоровье и экологияФото: Е1скриншот видео
Жительница Екатеринбурга сняла на видео тараканов, вольготно располагавшихся в контейнере с фисташками в «Монетке». Продавцы находке не удивились.

В Зареченском районе Екатеринбурга тараканы поселились в контейнере с фисташками — покупательница зафиксировала на видео как минимум пять насекомых, сообщает Е1.

скриншот видео
Фото:Е1

Сотрудники гипермаркета, по словам свердловчанки, спокойно отреагировали на ее замечание о тараканах в зале магазина. Екатеринбурженке пояснили, что насекомых привезли из других торговых точек.

На мои замечания сотрудники магазина не отреагировали, а лишь отбросила пару насекомых в сторону на другие продукты. Мной подано обращение в [региональное] управление Роспотребнадзора, заявила женщина.

Напомним, в детском саду под Березовским на кухне были обнаружены тараканы. Насекомые ползали по стенам и посуде, холодильнику и плите.

Сюжеты:
Екатеринбург
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