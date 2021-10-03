Жительница Екатеринбурга нашла тараканов в «Монетке» в Заречного микрорайона

В Зареченском районе Екатеринбурга тараканы поселились в контейнере с фисташками — покупательница зафиксировала на видео как минимум пять насекомых, сообщает Е1.
Сотрудники гипермаркета, по словам свердловчанки, спокойно отреагировали на ее замечание о тараканах в зале магазина. Екатеринбурженке пояснили, что насекомых привезли из других торговых точек.
На мои замечания сотрудники магазина не отреагировали, а лишь отбросила пару насекомых в сторону на другие продукты. Мной подано обращение в [региональное] управление Роспотребнадзора, заявила женщина.
Напомним, в детском саду под Березовским на кухне были обнаружены тараканы. Насекомые ползали по стенам и посуде, холодильнику и плите.