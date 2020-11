«Ажиотажный спрос». Креков рассказал о причинах дефицита противовирусных лекарств

Вице-губернатор Павел Креков рассказал, по каким причинам произошел дефицит противовирусных препаратов в Свердловской области. Об этом он сообщил в ходе брифинга по итогам заседания оперштаба.

Также Креков сообщил, когда на прилавках аптек вновь появятся противовирусные препараты. По словам вице-губернатора, проблема появилась из-за ажиотажного спроса и нововведения, связанного с маркировкой лекарственных средств. Связано это во многом с причинами искусственного характера, в том числе с маркировкой, тогда когда лекарства лежат на складе, их не могут маркировать и отправить в продажу. Сейчас этот режим максимально упростили, буквально сегодня. Я надеюсь, что это скажется на увеличении выхода лекарств в ближайшие дни на прилавок, подчеркнул Креков. В ближайшее время власти обсудят вопрос увеличения поставки с производителями препаратов. Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле в аптеках почти не осталось термометров, отмечается дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков. В связи со второй волной коронавируса люди снова стали закупать лекарства. Тагильчане смели с прилавков аптек термометры и противовирусные средства

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter