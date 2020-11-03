«Ажиотажный спрос». Креков рассказал о причинах дефицита противовирусных лекарств

Связано это во многом с причинами искусственного характера, в том числе с маркировкой, тогда когда лекарства лежат на складе, их не могут маркировать и отправить в продажу. Сейчас этот режим максимально упростили, буквально сегодня. Я надеюсь, что это скажется на увеличении выхода лекарств в ближайшие дни на прилавок, подчеркнул Креков.