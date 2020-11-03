На Урале первые перенесшие COVID-19 дети прошли реабилитацию в ОДКБ

В целом курс рассчитан на пациентов, которые перенесли среднетяжелые и тяжелые пневмонии, вызванные коронавирусом. По словам начальника отдела восстановительного лечения Виктории Цегельной, на первом этапе проекта реабилитацию проходили дети, которые перенесли заболевание в легкой или средней формах, но у них есть отклонения в работе нервной системы.