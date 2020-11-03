На Урале первые перенесшие COVID-19 дети прошли реабилитацию в ОДКБ

На Урале первые перенесшие COVID-19 дети прошли реабилитацию в ОДКБ

Сегодня, 14:14Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Областной детской клинической больнице запущен пилотный проект по медицинской реабилитации пациентов после COVID-19. Первые 15 детей уже прошли курс и выписаны с улучшениями, сообщает департамент информполитики региона.

В целом курс рассчитан на пациентов, которые перенесли среднетяжелые и тяжелые пневмонии, вызванные коронавирусом. По словам начальника отдела восстановительного лечения Виктории Цегельной, на первом этапе проекта реабилитацию проходили дети, которые перенесли заболевание в легкой или средней формах, но у них есть отклонения в работе нервной системы.

В курс входит лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки и рефлексогенных зон, а также комплекс физиотерапевтических процедур. Медики регулярно контролировали артериальное давление пациентов, частоту сердечных сокращений, дыхательных движений, а также уровень кислорода в крови.

Чтобы оценить переносимость физических нагрузок — при госпитализации выписке проводился тест с шестиминутной ходьбой. На момент завершения курса у всех детей улучшилась работа дыхательной системы и они стали переносить нагрузки также как и до болезни.

Напомним, на базе Областной детской клинической больницы работает отделение, перепрофилированное на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, пневмониями средней тяжести и тяжелыми формами.

Related news:
Свердловская областьбольницадетская больница
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы