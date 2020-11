На Урале первые перенесшие COVID-19 дети прошли реабилитацию в ОДКБ

В Областной детской клинической больнице запущен пилотный проект по медицинской реабилитации пациентов после COVID-19. Первые 15 детей уже прошли курс и выписаны с улучшениями, сообщает департамент информполитики региона.

В целом курс рассчитан на пациентов, которые перенесли среднетяжелые и тяжелые пневмонии, вызванные коронавирусом. По словам начальника отдела восстановительного лечения Виктории Цегельной, на первом этапе проекта реабилитацию проходили дети, которые перенесли заболевание в легкой или средней формах, но у них есть отклонения в работе нервной системы. В курс входит лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки и рефлексогенных зон, а также комплекс физиотерапевтических процедур. Медики регулярно контролировали артериальное давление пациентов, частоту сердечных сокращений, дыхательных движений, а также уровень кислорода в крови. Чтобы оценить переносимость физических нагрузок — при госпитализации выписке проводился тест с шестиминутной ходьбой. На момент завершения курса у всех детей улучшилась работа дыхательной системы и они стали переносить нагрузки также как и до болезни. Напомним, на базе Областной детской клинической больницы работает отделение, перепрофилированное на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, пневмониями средней тяжести и тяжелыми формами.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter