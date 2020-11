В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки зафиксировали 15 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

С начала пандемии у тагильчан выявлено 2472 случая заражения коронавирусом. В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировали 283 случая COVID-19, с начала пандемии — 37 049. Зафиксировано восемь летальных случаев от инфекции за сутки, всего умерли 792 пациента. За сутки выписали из больниц 285 выздоровевших, с начала пандемии — 29 149 пациентов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter