В Роспотребнадзоре заявили об опасности лифтов во время пандемии коронавируса

По его словам, во время поездки есть риск заражения инфекцией, если перед этим в лифте ехал больной человек.
Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, говорит эксперт.
Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации об обязательном ношении масок в общественных местах, в том числе и в лифтах.
По последним данным, количество заболевших с начала пандемии коронавируса в России превысило 1,7 миллиона человек. Из них 28 тысяч человек скончались. Лидером по приросту зараженных является Москва. Несколько дней подряд в стране регистрируется более 18 тысяч заражений.