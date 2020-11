В Роспотребнадзоре заявили об опасности лифтов во время пандемии коронавируса

Лифт может стать местом повышенной опасности во время пандемии коронавируса. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, пишут «Новые известия».

По его словам, во время поездки есть риск заражения инфекцией, если перед этим в лифте ехал больной человек. Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, говорит эксперт. Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации об обязательном ношении масок в общественных местах, в том числе и в лифтах. По последним данным, количество заболевших с начала пандемии коронавируса в России превысило 1,7 миллиона человек. Из них 28 тысяч человек скончались. Лидером по приросту зараженных является Москва. Несколько дней подряд в стране регистрируется более 18 тысяч заражений.

