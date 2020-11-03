В Роспотребнадзоре заявили об опасности лифтов во время пандемии коронавируса

По последним данным, количество заболевших с начала пандемии коронавируса в России превысило 1,7 миллиона человек. Из них 28 тысяч человек скончались. Лидером по приросту зараженных является Москва. Несколько дней подряд в стране регистрируется более 18 тысяч заражений.