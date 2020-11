В России за прошедшие сутки выявлено 18 648 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии зарегистрировано 1 673 686 случаев заболевания инфекцией в 85 регионах страны. За прошедшие сутки по выздоровлению выписан 15 331 человек, общее количество вылечившихся — 1 251 364. Со 2 по 3 ноября скончались от коронавируса 355 россиян, с начала пандемии зарегистрировано 28 828 летальных случаев. По данным Роспотребнадзора под наблюдением медиков остаются 397 945 человек.

