Метеорологи не зафиксировали превышения ПДК в Нижнем Тагиле 1 и 2 декабря

Метеорологи не зафиксировали превышения ПДК в Нижнем Тагиле 1 и 2 декабря

Сегодня, 21:26Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
С 1 по 2 декабря ФГБУ «Уральское УГМС» не выявило превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Нижнем Тагиле, однако газоанализатор TagilCity.ru 1 декабря показал превышение по диоксиду азота.

По данным метеорологов, в первые дни декабря в Нижнем Тагиле не было превышения ПДК вредных веществ, кроме того наблюдатели государственной сети не сообщали о наличии в воздухе несвойственного запаха.

Редакция TagilCity.ru 1 декабря зафиксировала превышение по диоксиду азота при замерах на железнодорожном вокзале.

Замеры проходили при юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду и температуре воздуха -8 градусов. При этом, газоанализатор «Геолан» зафиксировал превышение диоксида азота в два раза (0,4 мг/м3, ПДК — 0,2 мг/м3).

Эколог Эдуард Кадыров пояснил, что показатели могут отличаться из-за расстояния между местами замеров, а также погодными условиями.

Дело в том, что это же не закрытое помещение — воздух на месте не задерживается, концентрация постоянно меняется. У нас много раз было, отъезжаем на километр — и уже нет вообще превышений или значительно ниже,рассказал эколог.

2 декабря редакция TagilCity.ru проводила замеры в Дзержинском районе возле стации пункта наблюдения Уралгидрометцентра. При этом газовый анализатор не зафиксировал в воздухе наличие пяти вредных веществ: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сереводорода.

Напомним, сегодня редакция TagilCity.ru при замерах на Вагонке зафиксировала превышение ПДК по диоксиду азота в семь раз.

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