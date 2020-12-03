На Урале врачи впервые удалили опухоль мозга у ребенка с помощью микроскопа

Напомним, 22 октября стало известно, что в Екатеринбурге пациенту с онкологией впервые вживили датчик, блокирующий боль. По словам специалистов, датчик — выход для людей, которые страдают от невыносимой боли и не могут заглушить ее даже самыми мощными лекарствами.