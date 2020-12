На Урале врачи впервые удалили опухоль мозга у ребенка с помощью микроскопа

В Свердловской области нейрохирурги Областной детской клинической больницы впервые проверили операцию по удалению опухоли головного мозга у ребенка, используя хирургический микроскоп, сообщается на сайте Минздрава.

Оборудование медучреждение получило в рамках нацпроекта «Здравоохранение». До этого момента сложные и нераспространенные вмешательства осуществлялись исключительно в екатеринбургских федеральных центрах: Свердловском областном онкологическом диспансере и Городской клинической больнице № 40. В результате трехчасовой операции медики удалили образование пинеальной области головного мозга у ребенка. Данный вид опухоли считается редким: ниже 2% от всех внутричерепных новообразований. После того, как будут известны результаты морфологического обследования, маленький пациент получит показания для дальнейшего лечения. Напомним, 22 октября стало известно, что в Екатеринбурге пациенту с онкологией впервые вживили датчик, блокирующий боль. По словам специалистов, датчик — выход для людей, которые страдают от невыносимой боли и не могут заглушить ее даже самыми мощными лекарствами. В Екатеринбурге пациенту с онкологией впервые вживили датчик от боли

