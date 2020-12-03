Превышение ПДК в санитарно-защитной зоне УВЗ: замеры выбросов в Нижнем Тагиле

Последняя точка замера прошла рядом со специальным стационарным пунктом наблюдения за загрязнениями Уральской гидрометеослужбы, который находится в условной санитарно-защитной зоне УВЗ. Кстати, замеры в прямом эфире TagilCity.ru возле станции проводились днем ранее, 2 декабря. Тогда прибор ничего не показал, а сегодня зафиксировал превышение ПДК диоксида азота в семь раз — 1,4 мг/м3. УГМС публикует собственные данные со станций раз в несколько дней, и тогда мы сравним показания нашего газоанализатора с ними.