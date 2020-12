Превышение ПДК в санитарно-защитной зоне УВЗ: замеры выбросов в Нижнем Тагиле

3 декабря редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха на наличие загрязняющих веществ на Вагонке в Нижнем Тагиле. Мы побывали в четырех точках района рядом с социальными объектами и на проходной УВЗ, а какие результаты показал наш прибор — читайте в этом материале.

Сейчас в Нижнем Тагиле до 4 декабря действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, при которых ухудшается рассеивание вредных примесей в атмосферном воздухе. Второй еженедельный объезд редакции прошел в Дзержинском районе, так как именно он набрал больше всего голосов в опросе в нашем паблике ВКонтакте. Жители Алтайского микрорайона часто жалуются на неприятный запах, ведь там проходит «роза ветров», которая несет выбросы с Коксохима. Вечером почувствовала неприятный запах на Алтайке, дышать было нечем. Пришлось все окна закрывать, комнаты не проветрить даже,сообщила жительница вагонки Татьяна 28 ноября. Именно отсюда начался наш объезд. Замеры проводились рядом с школой № 20 на улице Алтайская, где поток автомобилей довольно оживлен. Температура воздуха составляла -10 градусов, дул юго-восточный ветер со скоростью два метра в секунду. По итогам замеров, газоанализатор не зафиксировал наличие пяти веществ-загрязнителей — диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, синильной кислоты и сероводорода. Следующим местом замеров стал район Пихтовых гор возле школ № 55 и № 8. Еще рядом находится лесополоса —место, где часто гуляют местные жители. Здесь прибор также показал все цифры по нулям. Возле проходной «Уралвагонзавода» газоанализатор показал наличие диоксида азота в размере 0,8 мг/м3, что превышает разовую предельно допустимую концентрацию вещества в четыре раза (ПДК составляет 0,2 мг/м3). Кроме того, прибор зафиксировал в воздухе содержание синильной кислоты — 0,3 мг/м3. Такая концентрация вещества равна его ПДК. Последняя точка замера прошла рядом со специальным стационарным пунктом наблюдения за загрязнениями Уральской гидрометеослужбы, который находится в условной санитарно-защитной зоне УВЗ. Кстати, замеры в прямом эфире TagilCity.ru возле станции проводились днем ранее, 2 декабря. Тогда прибор ничего не показал, а сегодня зафиксировал превышение ПДК диоксида азота в семь раз — 1,4 мг/м3. УГМС публикует собственные данные со станций раз в несколько дней, и тогда мы сравним показания нашего газоанализатора с ними. ГИБДД, детская поликлиника и ДК: TagilCity.ru замерил выбросы на Тагилстрое Напомним, на прошлой неделе редакция проводила замеры воздуха в Тагилстроевском районе.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter