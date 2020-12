За сутки в Нижнем Тагиле было выявлено 27 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии COVID-19 зарегистрирован у 3052 тагильчан. В Свердловской области за сутки выявили 382 случая коронавируса, общее количество инфицированных составило 47 445 человек. Из больниц было выписано 386 пациентов за сутки, всего выздоровели 39 674 свердловчанина. Со 2 по 3 декабря от инфекции скончались 13 человек, с начала пандемии зарегистрировано 1060 летальных случаев.

