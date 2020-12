В Свердловской области выросло число зафиксированных случаев COVID-19

В период со 2 по 3 декабря в Свердловской области зарегистрировали больше зараженных, чем за предыдущие сутки. Информацию предоставил оперативный штаб региона.

За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Екатеринбурге выявили 207 случаев COVID-19. Кроме того, диагноз зафиксирован у жителей Алапаевского района, Арамильского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов. В общей сложности с начала эпидемии коронавирус выявлен у 47 445 свердловчан. 648 больных находятся в тяжелом состоянии. 333 человека в реанимации, из них 237 подключены к аппаратам ИВЛ. Насчитывается 1 061 пациент в состоянии средней тяжести. В России почти на три тысячи выросло количество зарегистрированных «ковидных» случаев. Число выявленных заболевших достигло 28 145 человек. Почти каждый пятый (21,3%) переносит болезнь бессимптомно. Количество выписанных по прежнему превышает число новых случаев заражения в Свердловской области. Выписаны из медицинских учреждений региона 386 пациентов. Общее количество выздоровевших достигло 39 674. В России также число выписанных превысило заболевших. Отправлены домой в связи с выздоровлением 29 502 человека. Зарегистрировано 13 летальных случаев в Свердловской области. За время пандемии от COVID-19 умерли 1 060 жителей региона. По стране зафиксировали 554 случая смерти от инфекции. В общей сложности коронавирус унес жизни 41 607 россиян.

