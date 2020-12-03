В Свердловской области выросло число зафиксированных случаев COVID-19

За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Екатеринбурге выявили 207 случаев COVID-19. Кроме того, диагноз зафиксирован у жителей Алапаевского района, Арамильского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.