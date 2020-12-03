В Свердловской области зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19

В Свердловской области зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19

Сегодня, 12:24Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Роспотребнадзор сообщил о повторных случаях заражения COVID-19 на Среднем Урале.

Случаи повторного заболевания фиксировались, рассказала на заседании оперштаба начальник Центрального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области по Екатеринбургу Елена Потапкина.

По её словам, переболевшие инфекцией часто заблуждаются в том, что они застрахованы от болезни, перестают соблюдать меры безопасности и носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, в Екатеринбурге местный врач рассказал, что повторно COVID-19 переносить гораздо тяжелее. Однако вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге оперштаба заявил, что ему не известно о случаях повторного заражения коронавирусом. Он связал такие инциденты с остаточными симптомами и не долеченным первичным инфицированием.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областькоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы