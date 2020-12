В Свердловской области зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о повторных случаях заражения COVID-19 на Среднем Урале.

Случаи повторного заболевания фиксировались, рассказала на заседании оперштаба начальник Центрального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области по Екатеринбургу Елена Потапкина. По её словам, переболевшие инфекцией часто заблуждаются в том, что они застрахованы от болезни, перестают соблюдать меры безопасности и носить средства индивидуальной защиты. Напомним, в Екатеринбурге местный врач рассказал, что повторно COVID-19 переносить гораздо тяжелее. Однако вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге оперштаба заявил, что ему не известно о случаях повторного заражения коронавирусом. Он связал такие инциденты с остаточными симптомами и не долеченным первичным инфицированием. «Второй раз болеть тяжелее»: уральский врач рассказал о повторных заражениях COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter