В Свердловской области зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19

Случаи повторного заболевания фиксировались, рассказала на заседании оперштаба начальник Центрального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области по Екатеринбургу Елена Потапкина.
По её словам, переболевшие инфекцией часто заблуждаются в том, что они застрахованы от болезни, перестают соблюдать меры безопасности и носить средства индивидуальной защиты.
Напомним, в Екатеринбурге местный врач рассказал, что повторно COVID-19 переносить гораздо тяжелее. Однако вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге оперштаба заявил, что ему не известно о случаях повторного заражения коронавирусом. Он связал такие инциденты с остаточными симптомами и не долеченным первичным инфицированием.