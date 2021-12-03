120 кубометров сваленного мусора вывезли в Нижнем Тагиле за месяц

«Рифей» ликвидировал за последний месяц 120 кубометров хлама, сваленного вблизи контейнерных площадок в Нижнем Тагиле. В общей сложности завалы мусора были обнаружены еще в пяти городских округах — Красноуральском, Верхнесалдинском, Невьянском, Карпинском и Качканарском. Как рассказал TagilCity.ru директор компании «Рифей» Федор Потапов, местным властям регоператор направил уведомления о ликвидации несанкционированных свалок.
Очистка территорий проведена силами органов местного самоуправления в установленный законом 30-дневный срок после получения уведомления от регионального оператора,добавил Потапов.
Всего свалки были зафиксированы в 15 из 23 городских округах Свердловской области. Если пять из них с вывозом мусора справились, то в других вывоз мусора продолжается. В Нижнем Тагиле силами муниципалитета были ликвидированы 16 из 49 свалок, после чего регоператор подключился к решению проблемы с навалами мусора и вывез дополнительно 120 кубометров отходов. По состоянию на 2 декабря, свалки осталось ликвидировать еще на 19 контейнерных площадках города.
В настоящий момент «Рифей» расчищает от навалов мусора площадки в Серовском городском округе.
За ликвидацию свалок силами регионального оператора заплатят собственники территорий, откуда был вывезен мусор.