120 кубометров сваленного мусора вывезли в Нижнем Тагиле за месяц

Всего свалки были зафиксированы в 15 из 23 городских округах Свердловской области. Если пять из них с вывозом мусора справились, то в других вывоз мусора продолжается. В Нижнем Тагиле силами муниципалитета были ликвидированы 16 из 49 свалок, после чего регоператор подключился к решению проблемы с навалами мусора и вывез дополнительно 120 кубометров отходов. По состоянию на 2 декабря, свалки осталось ликвидировать еще на 19 контейнерных площадках города.