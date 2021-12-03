120 кубометров сваленного мусора вывезли в Нижнем Тагиле за месяц

120 кубометров сваленного мусора вывезли в Нижнем Тагиле за месяц
120 кубометров сваленного мусора вывезли в Нижнем Тагиле за месяц
Сегодня, 08:29Здоровье и экология
Региональный оператор «Рифей», помимо уборки контейнерных площадок, занимается ликвидацией свалок на территории Свердловской области. В Нижнем Тагиле различный хлам предстоит убрать еще с 19 площадок.

«Рифей» ликвидировал за последний месяц 120 кубометров хлама, сваленного вблизи контейнерных площадок в Нижнем Тагиле. В общей сложности завалы мусора были обнаружены еще в пяти городских округах — Красноуральском, Верхнесалдинском, Невьянском, Карпинском и Качканарском. Как рассказал TagilCity.ru директор компании «Рифей» Федор Потапов, местным властям регоператор направил уведомления о ликвидации несанкционированных свалок.

Очистка территорий проведена силами органов местного самоуправления в установленный законом 30-дневный срок после получения уведомления от регионального оператора,добавил Потапов.

Всего свалки были зафиксированы в 15 из 23 городских округах Свердловской области. Если пять из них с вывозом мусора справились, то в других вывоз мусора продолжается. В Нижнем Тагиле силами муниципалитета были ликвидированы 16 из 49 свалок, после чего регоператор подключился к решению проблемы с навалами мусора и вывез дополнительно 120 кубометров отходов. По состоянию на 2 декабря, свалки осталось ликвидировать еще на 19 контейнерных площадках города.

В настоящий момент «Рифей» расчищает от навалов мусора площадки в Серовском городском округе.

За ликвидацию свалок силами регионального оператора заплатят собственники территорий, откуда был вывезен мусор.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
мусорвывоз мусорауборка мусораРифейсвалка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы