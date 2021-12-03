Экс-водитель тагильской скорой Смольников обжалует решение по переводу на аутсорсинг

Экс-водитель тагильской скорой Смольников обжалует решение по переводу на аутсорсинг

Экс-водитель тагильской скорой Смольников обжалует решение по переводу на аутсорсинг

Сегодня, 16:51
Здоровье и экология
Фото: личное фото Михаила Смольникова
Бывший водитель скорой помощи из Нижнего Тагила Михаил Смольников подал апелляцию в Свердловский областной суд на решение судьи Александра Колядина. Тагильчанин считает, что служитель Фемиды Тагилстроевского района не учел ряд обстоятельств по делу. Смольников поделился с TagilCity.ru планами дойти до Верховного суда.

Михаил Смольников из Нижнего Тагила, известный своим противостоянием введенной на станции скорой помощи системой аутсорсинга, обжалует решение Тагилстроевского райсуда. Мужчина уже написал соответствующее заявление в Облсуд — в свою очередь ответчиками по делу указаны ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи» и Министерство здравоохранения Свердловской области.

29 сентября судья Александр Колядин отказал Смольникову в иске о признании контракта между станцией скорой помощи и компанией ООО «РТ-Социальная сфера» об оказании услуг аутсорсинга незаконным. Согласно постановлению суда, бывший водитель станции скорой помощи не смог доказать, что условия договора несут угрозу жизни и здоровью жителей Нижнего Тагила.

Необоснованным признает суд довод истца о том, что условия оспариваемого контракта позволяют водителям машин СМП отказаться оказывать помощь в экстренных условиях (землетрясение, пожары), говорится в документе.

На заседании представитель скорой пояснила, что бригады оказывают помощь и доставляют нуждающихся в больницы в безопасных условиях, а не на передовой наравне с МЧС.

Этот довод, как и то, что общественного обсуждения сделки по факту не проводилось, стали поводом для подачи Смольниковым апелляции. Как рассказал тагильчанин TagilCity.ru, при очередном отказе в иске он будет вынужден обратиться в верховный суд РФ.

До 12 декабря у всех сторон судебного процесса есть срок для предоставления возражений по делу.

Напомним, Михаил Смольников стал известен после своего протеста о переходе скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг. Тагильчанин единственный не стал увольняться со станции, чтобы соблюсти законность перевода сотрудников. В итоге Смольникова сократили.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
судскорая помощьскораяТагилстроевский районсудьяаутсорсинг
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы