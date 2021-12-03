Экс-водитель тагильской скорой Смольников обжалует решение по переводу на аутсорсинг

Бывший водитель скорой помощи из Нижнего Тагила Михаил Смольников подал апелляцию в Свердловский областной суд на решение судьи Александра Колядина. Тагильчанин считает, что служитель Фемиды Тагилстроевского района не учел ряд обстоятельств по делу. Смольников поделился с TagilCity.ru планами дойти до Верховного суда.

Михаил Смольников из Нижнего Тагила, известный своим противостоянием введенной на станции скорой помощи системой аутсорсинга, обжалует решение Тагилстроевского райсуда. Мужчина уже написал соответствующее заявление в Облсуд — в свою очередь ответчиками по делу указаны ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи» и Министерство здравоохранения Свердловской области. 29 сентября судья Александр Колядин отказал Смольникову в иске о признании контракта между станцией скорой помощи и компанией ООО «РТ-Социальная сфера» об оказании услуг аутсорсинга незаконным. Согласно постановлению суда, бывший водитель станции скорой помощи не смог доказать, что условия договора несут угрозу жизни и здоровью жителей Нижнего Тагила. Необоснованным признает суд довод истца о том, что условия оспариваемого контракта позволяют водителям машин СМП отказаться оказывать помощь в экстренных условиях (землетрясение, пожары), говорится в документе. На заседании представитель скорой пояснила, что бригады оказывают помощь и доставляют нуждающихся в больницы в безопасных условиях, а не на передовой наравне с МЧС. Этот довод, как и то, что общественного обсуждения сделки по факту не проводилось, стали поводом для подачи Смольниковым апелляции. Как рассказал тагильчанин TagilCity.ru, при очередном отказе в иске он будет вынужден обратиться в верховный суд РФ. До 12 декабря у всех сторон судебного процесса есть срок для предоставления возражений по делу. Напомним, Михаил Смольников стал известен после своего протеста о переходе скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг. Тагильчанин единственный не стал увольняться со станции, чтобы соблюсти законность перевода сотрудников. В итоге Смольникова сократили. Без зимней резины осталась скорая помощь в 3 городах в Свердловской области

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