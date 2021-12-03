Коммунальщикам Серова придется заплатить почти 6 миллионов за испорченную экологию

Ведомство было вынуждено взыскивать долги за выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов, размещение отходов и тому подобные вещи с ООО «Сигнал» через райсуд Серова, который удовлетворил иск надзорной инстанции. Однако представители ответчика пытались оспорить решение.