Коммунальщикам Серова придется заплатить почти 6 миллионов за испорченную экологию

ООО «Сигнал» задолжал почти 6 миллионов рублей за НВОС за 2016–2017 годы, однако гасить долги компания не собиралась. Об этом рассказали в Роспироднадзоре.
Ведомство было вынуждено взыскивать долги за выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов, размещение отходов и тому подобные вещи с ООО «Сигнал» через райсуд Серова, который удовлетворил иск надзорной инстанции. Однако представители ответчика пытались оспорить решение.
В итоге Арбитражный суд иск отклонил.
Напомним, «Уралхимпласт» из Нижнего Тагила получил аналогичный штраф — нарушения в сфере природного законодательства и загрязнения окружающей среды инспекторы ведомства обнаружили во время внеплановой проверки предприятия.