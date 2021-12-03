Коммунальщикам Серова придется заплатить почти 6 миллионов за испорченную экологию

Коммунальщикам Серова придется заплатить почти 6 миллионов за испорченную экологию
Коммунальщикам Серова придется заплатить почти 6 миллионов за испорченную экологию
Сегодня, 09:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Кассационную жалобу коммунальной компании ООО «Сигнал» из Серова отклонил Арбитражный суд Уральского округа. Теперь предприятию придется заплатить 5,8 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

ООО «Сигнал» задолжал почти 6 миллионов рублей за НВОС за 2016–2017 годы, однако гасить долги компания не собиралась. Об этом рассказали в Роспироднадзоре.

Ведомство было вынуждено взыскивать долги за выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов, размещение отходов и тому подобные вещи с ООО «Сигнал» через райсуд Серова, который удовлетворил иск надзорной инстанции. Однако представители ответчика пытались оспорить решение.

В итоге Арбитражный суд иск отклонил.

Напомним, «Уралхимпласт» из Нижнего Тагила получил аналогичный штраф — нарушения в сфере природного законодательства и загрязнения окружающей среды инспекторы ведомства обнаружили во время внеплановой проверки предприятия.

Сюжеты:
Экология
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