Родители смогут прийти на утренники детей без QR-кода в Свердловской области

Родителям не придется предъявлять QR-код, чтобы посетить новогодний утренник своих детей. Об этом во время брифинга заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Однако он отметил, что окончательное решение относительно списков приглашенных принимает администрация детсада. Она может включить в них как одного родителя, так и обоих. Креков подчеркнул, что в том случае, если мероприятия для детей будут организованы в театрах или на концертных площадках, то все взрослые должны предъявить QR-коды. Также необходимо соблюдать все санитарные нормы. Напомним, в Екатеринбурге в преддверии Нового года становится востребованной новая услуга — Дедушка Мороз и Снегурочка, вакцинировавшиеся от COVID-19. Деда Мороза и Снегурочку с QR-кодами предложили заказать жителям Екатеринбурга

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