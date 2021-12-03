Родители смогут прийти на утренники детей без QR-кода в Свердловской области

Однако он отметил, что окончательное решение относительно списков приглашенных принимает администрация детсада. Она может включить в них как одного родителя, так и обоих.
Креков подчеркнул, что в том случае, если мероприятия для детей будут организованы в театрах или на концертных площадках, то все взрослые должны предъявить QR-коды. Также необходимо соблюдать все санитарные нормы.
Напомним, в Екатеринбурге в преддверии Нового года становится востребованной новая услуга — Дедушка Мороз и Снегурочка, вакцинировавшиеся от COVID-19.