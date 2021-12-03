Родители смогут прийти на утренники детей без QR-кода в Свердловской области

Родители смогут прийти на утренники детей без QR-кода в Свердловской области
Родители смогут прийти на утренники детей без QR-кода в Свердловской области
Сегодня, 22:48Здоровье и экологияФото: 1MI
Родителям не придется предъявлять QR-код, чтобы посетить новогодний утренник своих детей. Об этом во время брифинга заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Однако он отметил, что окончательное решение относительно списков приглашенных принимает администрация детсада. Она может включить в них как одного родителя, так и обоих.

Креков подчеркнул, что в том случае, если мероприятия для детей будут организованы в театрах или на концертных площадках, то все взрослые должны предъявить QR-коды. Также необходимо соблюдать все санитарные нормы.

Напомним, в Екатеринбурге в преддверии Нового года становится востребованной новая услуга — Дедушка Мороз и Снегурочка, вакцинировавшиеся от COVID-19.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьдетиНовый годкоронавируспандемия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы