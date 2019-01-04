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Новый 2019 год
Минприроды не допустило открытия ледового автодрома на озере Балтым
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минприроды не допустило открытия ледового автодрома на озере Балтым

Сегодня, 11:00Здоровье и экологияФото: Е1.ru
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