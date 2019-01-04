Минприроды не допустило открытия ледового автодрома на озере Балтым
3 января въезд на озеро Балтым преградили гора бревен и автомобили лесничества. Таким образом министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области восприпятствовало открытию ледового автодрома.
В январе и феврале 2019 года загородный клуб ООО «Лесная сказка» запланировал открытие ледового автодрома на озере Балтым, а также проведение нескольких автомобильных гонок. Компания платит аренду за часть озера с 2012 года.
По словам организатором ледового автодрома, они имеют для организации данного мероприятия все разрешительные документы.
Мы владеем участком озера с 2012 года. Когда мы получали озеро в аренду по договору водопользования, то мы как раз спрашивали у минприроды, можно ли ездить по озеру на машинах, раз это особо охраняемая природная зона. Мы получили абсолютно внятный ответ, что да, можно. Мы заключили договор и с тех пор платим почти по миллиону в год за аренду озера, сообщила владелица «лесной сказки» Александра Шангареева.
28 декабря на сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области появилось предупреждение о том, что акватория озера Балтым является особо охраняемым водным объектом, поэтому организация на льду озера гонок является «экологическим преступлением». Исключение сделано только для передвижения по льду машин служебного спецтранспорта.
3 января выезд на лед оказался заблокирован бревнами и автомобилями лесничества, информирует Е1.ru.
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