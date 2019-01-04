Минприроды не допустило открытия ледового автодрома на озере Балтым

Мы владеем участком озера с 2012 года. Когда мы получали озеро в аренду по договору водопользования, то мы как раз спрашивали у минприроды, можно ли ездить по озеру на машинах, раз это особо охраняемая природная зона. Мы получили абсолютно внятный ответ, что да, можно. Мы заключили договор и с тех пор платим почти по миллиону в год за аренду озера, сообщила владелица «лесной сказки» Александра Шангареева.