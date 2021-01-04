Превышение ПДК формальдегида: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 января

Замеры проходили при температуре воздуха -12 градусов, юго-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду и низкой облачности. Содержание формальдегида превысило разовую предельно допустимую концентрацию в 1,2 раза — показатель 0,06 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3. Концентрация остальных загрязнений — диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и синильной кислоты — осталась в норме.