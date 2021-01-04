Превышение ПДК формальдегида: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 января

Замеры проходили при температуре воздуха -12 градусов, юго-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду и низкой облачности. Содержание формальдегида превысило разовую предельно допустимую концентрацию в 1,2 раза — показатель 0,06 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3. Концентрация остальных загрязнений — диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и синильной кислоты — осталась в норме.
Формальдегид относится ко второму классу опасности. Вещество оказывает вредное воздействие на слизистую оболочку, вызывает слезоточивость и может привести к отеку гортани. Формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК — 396 килограмм в год.
Напомним, вчера, 3 января, прибор зафиксировал в районе ж/д вокзала превышение сероводорода в 17,5 раза.