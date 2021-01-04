В Свердловской области суточная заболеваемость COVID-19 снова меньше 400 человек

За сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге — 138 случаев. Также инфекция была выявлена у жителей Асбеста, Ачитского, Артинского, Арамильского городских округов, Алапаевска, Байкаловского района, Богдановича, Берёзовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Кировграда, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Полевского, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Серова,Сысертского, Талицкого, Тавдинского и Тугулымского городских округов.