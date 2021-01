В Свердловской области суточная заболеваемость COVID-19 снова меньше 400 человек

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 399 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

На Среднем Урале количество заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек За сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге — 138 случаев. Также инфекция была выявлена у жителей Асбеста, Ачитского, Артинского, Арамильского городских округов, Алапаевска, Байкаловского района, Богдановича, Берёзовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Кировграда, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Полевского, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Серова,Сысертского, Талицкого, Тавдинского и Тугулымского городских округов. За все время пандемии было зафиксировано 60 192 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 586 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 333 из них находится в реанимации, 219 — на аппаратах ИВЛ. По России за прошедшие сутки зафиксирован 23 351 случай COVID-19. Больше всего в Санкт-Петербурге — 3 657, Москве — 3 591 и Московской области — 1 250. Всего с начала пандемии выявлено 3 260 138 заболевших россиян. На Среднем Урале количество выписанных пациентов достигло почти 53 тысяч человек За минувшие сутки из больниц региона выписано 405 человек, с начала пандемии выздоровели 52 549 пациентов. В России за сутки из медучреждений выписали 21 154 человек. Больше всего в Москве — 6 401, Санкт-Петербурге — 1 626 и Московской области — 1 428. С начала пандемии выздоровели 2 640 036 россиян. В Свердловской области за сутки выявлено 16 летальных случаев от COVID-19 С начала пандемии от инфекции скончались 1 578 человек. В России за сутки зафиксировано 482 летальных исхода, больше всего умерли в Санкт-Петербурге – 79, Москве – 74 и Нижегородской области – 17. Таким образом от коронавируса за время пандемии скончались 58 988 человек.

