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В Свердловской области начали готовиться к сезону паводков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области начали готовиться к сезону паводков

4 февраля 2016, 12:40Здоровье и экология
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