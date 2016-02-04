В Свердловской области начали готовиться к сезону паводков

Ответственные за реализацию выполнения планов по подготовке к сезону паводков министерства и ведомства уже приступили к работе.

На сегодняшний день было выявлено семь участков, которые являются паводкоопасными. Они обозначены бассейнами рек Свердловской области. Среди них есть «Тагил-Черная-Выя-Салда», «Нейва-Синячиха-Реж-Нища» и другие.

На каждом паводкоопасном участке имеется специалист, который будет следить за ситуацией и согласовать действия всех спецслужб. Также будет организована проверка всех запасов продуктов, лекарств и медикаментов. Не забудут и проверить наличие и состояние спасательного оборудования.

Кузнецов также подчеркнул, что главными целями в данной области является обеспечение пропуска воды, безопасного для окружающих населенных пунктов, и обеспечение наполнения водохранилищ Свердловской области.