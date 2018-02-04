Система контроля раковых больных начнет действовать на Урале

Система онлайн-мониторинга также станет контролировать действия онкологов, назначающих пациентам лечение, позволит сократить время обследования, a если пациент «потеряется» — быстро его найдет.

Комплекс «Онкор» уже подключен ко всей системе помощи раковым больным, начиная от кабинета участкового онколога до базы данных областного онкодиспансера. Минздрав сообщает, что Свердловская область стала первым регионом, где заработал онкологический мониторинг. Пресс-аташе министерства Константин Шестаков уточнил, что подобный комплекс не позволит потерять онкопациента, впервые узнавшего o своем диагнозе, a значит шансы вылечить заболевание на начальной стадии в разы возрастут.

По новому распоряжению главврача Свердловского областного онкодиспансера Вячеслава Шаманского врачу и пациенту предоставляется две недели на дообследование вне очереди. При нарушении этих сроков на главврачей будут наложены финансовые санкции. Главный онколог области отметил, что все запущенные случаи лечения будут соотнесены с посещениями пациентами врача и отметкой в общей лечебной сети, сообщает «АиФ Урал».