В Китае начали испытание разработанного на Урале препарата против коронавируса

Создатели препарата утверждают, что он эффективен против китайского коронавируса 2019-nCoV из-за того, что он входит в группу РНК-вирусов.

Вирусы делятся на две большие группы, содержащие молекулы РНК и ДНК. Триазавирин, который уже несколько лет продается в аптеках, доказал свою высочайшую эффективность против РНК-содержащих вирусов. Он подавляет репродукции вируса гриппа, включая штамм H5N1 (грипп птиц) и H1N1 (грипп свиней), превосходит по своим фармакологическим характеристикам многие аналоги,рассказал заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии УрФУ Владимир Русинов.

Также, по мнению уральских ученых, «триазавирин» может использоваться против эболы, лихорадки Рифт-Валли, лихорадки Западного Нила, Зика и Денге.