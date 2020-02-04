В Минздраве заявили о сложностях с тестированием вакцины против коронавируса

Из-за того, что отсутствует штамм коронавируса, вакцину против него не получится протестировать должным образом. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

Если мы говорим о вакцинах, о специфической иммунопрофилактике: действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенные биотехнологические платформы, несложно… Что самое сложное? Самое сложное — проверить эту вакцину, сказал он на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Наряду с этим Министерство здравоохранения РФ предпринимает все меры, чтобы быть готовыми к распространению коронавируса в России.