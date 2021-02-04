В Свердловской области за сутки выявлен 341 новый случай COVID-19

В Свердловской области общее количество заболевших приближается к 72 тысячам

Больше всего случаев заболевания выявили в Екатеринбурге — 160 человек. Кроме того, инфекцию подтвердили у жителей Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Таборинского, Талицкого и Туринского городских округов.