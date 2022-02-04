Сероводород, формальдегид и фториды. Чем дышали в январе пять свердловских городов?

В каждом из городов находятся от двух до десяти (в зависимости от размера города) стационарных постов УГМС. Замеры воздуха производятся круглосуточно, а также берутся пробы для лабораторных исследований. Все итоги замеров публикуются на официальном сайте ведомства. Отметим, что в январе чиновники данные начали выкладывать только с 10-го числа: чем дышали свердловчане в каникулы — неизвестно.
В январе в Нижнем Тагиле превышения загрязняющих веществ посты УГМС фиксировали почти ежедневно — 18 дней из 21. Из них 13 дней были превышения формальдегида на ПНЗ, находящихся на Вагонке и Сухоложском поселке — от 1,02 до 2,6 ПДК. Сероводород газоанализаторы ловили 10 дней чаще всего на Красном Камне, а также на Тагилстрое и Вагонке. Его превышения составляли от 1,1 до 19,8 ПДК. Также один день на Вагонке в воздухе превышал диоксид серы — 1,4 ПДК.
Напомним, в последние дни месяца над Нижним Тагилом навис удушающий смог. Именно в эти дни посты УГМС показывали превышение сероводорода почти в 20 раз. Тагильчане жаловались на тошноту, головную боль, отек слизистой и слезоточение.
Формальдегид является канцерогенным веществом первого класса опасности. При длительном воздействии на организм человека может вызывать поражение центральной нервной системы — психическое возбуждение, дрожание, расстройства зрения, головные боли, плохой сон. Кроме того, формальдегид вызывает онкологические заболевания.
За год в воздух Тагила попадает 22,4 тонны формальдегида. Выбрасывают вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год (99%) и ЕВРАЗ НТМК — 396 кг в год (1%).
Сероводород относится к третьему классу опасности. При его вдыхании у человека могут появится слезотечение, головная боль, чувство сдавливания в груди, тошнота. При остром отравлении развиваются судороги, нарушения сознания, токсический отек легких, галлюцинации.
Больше всего сероводорода за год в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — 73,1 тонны (99% от общей массы выбросов вещества), так как этот газ используется в коксохимическом производстве.
В Каменске-Уральском в январе было 9 дней с превышениями вредных веществ в воздухе, при чем на обоих постах УГМС в городе — в Красногорском и Синарском районах. В каждый из этих дней норму превышали твердые фториды — от 1,7 до 2,7 ПДК.
Длительное воздействие твердых фторидов на организм человека вызывает нарушение функции нервной системы, сердечно-сосудистые расстройства, раздражение почек, нарушение желудочно- кишечного тракта, повреждение печени, изменение системы крови.
В Краснотурьинске в январе было 5 дней с превышением взвешенных частиц. Из них 4 дня на посту УГМС на пересечение улиц Карпинского и Микова и один день — в микрорайоне Заречный. Превышения составляли от 1,1 до 1,5 ПДК.
Взвешенные частицы пыли могут находиться в атмосферном воздухе в течение многих дней и недель и, соответственно, подвергаться переносится по воздуху на большие расстояния. Наибольшую опасность для человека представляют частицы пыли размером до 5 мкм (РМ5 и РМ2,5). Они легко проникают в легкие и там оседают, вызывая разрастание соединительной ткани, которая не способна передавать кислород из вдыхаемого воздуха гемоглобину крови и выделять углекислый газ.
В Екатеринбурге посты УГМС фиксировали превышение загрязнений в январе только 3 дня. Из них один день превышал диоксид азота — 1,1 ПДК, один день формальдегид — 2,4 ПДК. Оба раза превышения были на посту у центрального входа в ЦПКиО. Еще один день — оксид углерода (1,1 ПДК) в Пионерском микрорайоне.
Оказываясь в организме, диоксид азота нарушает работу органов дыхания путем агрессивного воздействия на слизистые оболочки, вызывая при продолжительном контакте бронхит и эмфизему. А оксид углерода или угарный газ понижает кислород в крови в результате ослабляются процессы мыслительной деятельности, замедляются рефлексы, возникает сонливость.
Самым чистым городом по итогам января стал Первоуральск. Там за весь месяц посты УГМС ни разу не фиксировали превышение вредных веществ в воздухе.
Редакция TagilCity.ru продолжит и дальше следить за состоянием атмосферного воздуха в пяти городах Свердловской области.