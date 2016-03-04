Открылась новая аптека «Живика»!

Жители Нижнего Тагила хорошо знакомы с сетью аптек «Живика», которая уже много лет является активным участником охраны здоровья жителей города. Здесь всегда можно купить необходимые препараты, а приветливые фармацевты проконсультируют по вопросам выбора и применения лекарств, биологических добавок и других товаров. Лекарства по доступным ценам и постоянное их наличие – важные социальные и конкурентные факторы современной аптеки, а удобное расположение и высокий уровень сервиса давно стали атрибутом аптек «Живика» в Нижнем Тагиле.

По просьбам жителей города, администрация аптек «Живика» открыла новую аптеку по адресу ул.Верхняя Черепанова, 19а.

Новая аптека «Живика» воплотила в себе все преимущества, накопленные в аптечной сети за 17 лет работы. Светлый просторный зал, полное наличие востребованных препаратов, крупные ценники, профессиональные фармацевты. Но самое главное – в честь открытия новой аптеки каждый покупатель имеет возможность приобрести в ней лекарства со скидкой до 15%. Теперь одна упаковка препарата средней ценовой категории в «Живике» может стать дешевле на 50-70 и более рублей. Существенная, а для кого-то и жизненно важная разница.

Приходите в новую аптеку на Верхней Черепанова, 19а и вы будете приятно удивлены, как приветлива и экономна может быть новая современная аптека.

Новая аптека «Живика»: