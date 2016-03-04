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Весна начинается со штиля: в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Весна начинается со штиля: в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях

4 марта 2016, 17:10Здоровье и экологияПавел Щербина
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