Весна начинается со штиля: в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях

Весна идёт. Хотя сейчас в городе наблюдается некоторое похолодание, общей тенденции это никак не изменит. С каждым днём будет становиться теплее, а световой день будет удлиняться.

Вот только то, что трескучие морозы уходят в прошлое, увы, не повод много гулять в выходные и лепить последних снеговиков. С 20:00 сегодняшнего дня на двое суток в Нижнем Тагиле объявляется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.

Проще говоря – о штиле, когда выхлопы автомобилей, заводские выбросы, а также другие вредные примеси подолгу не рассеиваются в атмосфере. Этим метеорологическим услвоиям присвоена первая степень опасности. А значит аллергикам и людям, страдающим от заболеваний лёгких, предпочтительно не находится на городских улицах слишком долго.

Почти одновременно с этим предупреждением, поступило предостережение Администрации Нижнего Тагила об опасностях на льду, связанных с периодом половодья.

Отдел гражданской защиты населения призывает тагильчан избегать массового скопления на льду, в местах, где нет 100% уверенности в его прочности.

Поскольку в весенний период разобрать то, где лёд тонкий, а где прочный, не всегда легко, безопаснее будет вообще прекратить по нему движение.

К сожалению, слишком многие игнорируют подобные предупреждения, относясь к ним легкомысленно, потому постоянно появляются сюжеты о людях, провалившихся под лёд.

Редакция TagilCity.ru призывает читателей бережно относиться к себе и нервам близких.