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Передвижные фельдшерско-акушерские пункты появятся в поселках под Нижним Тагилом
Сюжеты:
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Передвижные фельдшерско-акушерские пункты появятся в поселках под Нижним Тагилом

4 марта 2017, 16:50Здоровье и экология
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