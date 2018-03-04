27 сотрудников авиационного завода в Таганроге отравились таллием (ВИДЕО)

27 сотрудников завода в Таганроге в течение нескольких месяцев проходили одних врачей за другими, пытаясь понять причину постоянного недомогания и начавшегося облысения.



Рабочих лечили от гастрита, инфекций, ротавируса, но все было тщетно. Только по результатам последних анализов стало известно, что в крови сотрудников находится тяжелый металл таллий.



Как сообщает паблик «ЧС Тюмень», руководство завода заявило, что отравление таллием не является производственной травмой, потому никаких компенсации рабочие не получат. Тем, откуда взялся тяжелый металл в организмах сотрудников, никто поинтересоваться не захотел.





Видео: Cообщество «ЧС Тюмень»