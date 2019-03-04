Количество алкогольных психозов в России снизилось
Сегодня, 07:00Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В России уменьшается число возникновения алкогольных психозов. Об этом рассказала директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.
Наркологи отмечают снижение алкогольных психозов, которые возникают вследствие злоупотребления спиртными напиткам, у россиян.
По словам Татьяны Клименко, молодые люди стали чаще употреблять новые психоактивные вещества – соли и спайсы.
В 2017 году россияне чаще страдали расстройствами непсихотического характера, умственной отсталостью, психозами, состоянием слабоумия, сообщает ТАСС.
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