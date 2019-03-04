Пять медучреждений Свердловской области вошли в пилотный проект по телемедицине
В Свердловской области стартует пилотный проект по телемедицине. Теперь пациенты нескольких медучреждений региона смогут получить консультации через телемост.
Ранее в Свердловской области практиковались консультации по телемосту по принципу «врач-врач», теперь получить консультацию в рамках пилотного проекта пациенты смогут напрямую.
В пилотном проекте примут участие пять медучреждений региона: горбольница Алапаевска, горбольница Асбеста, Ирбитская ЦГБ, ОДКБ и Свердловская областная клиническая больница №1. Предусмотрены консультации по направлениям: гематология, кардиология, неврология, гастроэнтерология, нейрохирургия и прочие.
Как сообщает Минздрав региона, во время телемостов «врач-пациент» будут соблюдены все требования действующего законодательства, в том числе будет обеспечена защита персональных данных пациента.
В течение трех месяцев специалисты будут наблюдать за работой телемостов, после чего данные будут проанализированы и послужат основой для принятия решения по развитию телемедицины в регионе, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.