Пять медучреждений Свердловской области вошли в пилотный проект по телемедицине

Ранее в Свердловской области практиковались консультации по телемосту по принципу «врач-врач», теперь получить консультацию в рамках пилотного проекта пациенты смогут напрямую.

В пилотном проекте примут участие пять медучреждений региона: горбольница Алапаевска, горбольница Асбеста, Ирбитская ЦГБ, ОДКБ и Свердловская областная клиническая больница №1. Предусмотрены консультации по направлениям: гематология, кардиология, неврология, гастроэнтерология, нейрохирургия и прочие.

Как сообщает Минздрав региона, во время телемостов «врач-пациент» будут соблюдены все требования действующего законодательства, в том числе будет обеспечена защита персональных данных пациента.