«Чистый воздух» в Нижнем Тагиле. Это возможно?

Напомним, цель «Чистого воздуха» — к 2024 году снизить совокупный объем выбросов вредных веществ в атмосферу в крупных промышленных центрах России более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. «ЧВ» входит в нацпроект «Экология» (который в Нижнем Тагиле курирует замглавы города по строительству Егор Копысов) и включает в себя закон о квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, который начал действовать с 2020 года.

Объем выбросов в Нижнем Тагиле к концу 2021 года планируют сократить на 5%

На данный момент видимого улучшения экологической обстановки в Нижнем Тагиле не заметно.

Я как житель, который смотрит из окошка, постоянно в последние дни наблюдаю, что на НТМК от рассвета до заката идут как оранжевые лисьи хвосты, так и фиолетовые, ванадиевые,говорит председатель РОО «Экоправо» Андрей Волегов.

За качеством воздуха в Нижнем Тагиле следит ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В городе находится четыре их стационарных поста наблюдений и 2 автоматические станции контроля загрязнения «СКАТ», принадлежащие ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля». Кроме того, в Нижнем Тагиле действует передвижной пост мониторинга атмосферного воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Фото: ntagil.org

Однако, что касается квотирования выбросов, как пояснили в тагильской мэрии, пока даже сами квоты не определены.

Закон вводит понятие системы сводных расчетов загрязнения воздуха в населенных пунктах. Квоты на допустимые выбросы должны распределяться между всеми хозяйствующими субъектами населенного пункта, кроме предприятий, отнесенных к четвертой (наименее опасной) категории. Если предприятие не укладывается в квоту, оно поэтапно достигает установленного уровня при действующих временно разрешенных выбросах. Перечень квотируемых объектов, установление самих квот, а также ответственность за нарушения субъектам только предстоит разработать,рассказал начальник отдела по экологии и природопользованию городской администрации Алексей Сергеев.

Он также отметил, что в 2018 году объём выбросов загрязняющих веществ предприятиями (УВЗ, НТМК, ВГОК) в атмосферный воздух составил 114,48 тысячи тонн. В 2017 году этот показатель равнялся 129,74 тысячи тонн (общий объём выбросов в том же году составил 138,9 тысячи тонн). Таким образом было зафиксировано снижение на 11,76%.

По словам Сергеева, пока предприятия находятся в стадии ожидания расчетных показателей по закону о квотировании.

Сводные расчеты будет проводить Росприроднадзор. То есть фактически территория этих 12 городов (участников проекта) будет покрыта расчетной сеткой, и в узлах этой сетки будет фиксироваться концентрация вредных веществ, причем будет рассчитываться сумма всех выбросов: предприятий-загрязнителей, автомобильного транспорта, предприятий ЖКХ, котельных, предприятий социальной сферы и так далее. Исходя из сводных расчетов уже Роспотребнадзор подсчитает, какие вредные вещества могут нанести наибольший вред человеческому здоровью, и далее Росприроднадзор выдаст каждому предприятию квоту, насколько оно должно дополнительно снизить выбросы,разъяснил Алексей Сергеев.

Кроме того, по проекту «ЧВ» местные предприятия обязались выполнить ряд мероприятий. В частности, в план ЕВРАЗ НТМК входит техперевооружение доменной печи № 6 со строительством современных пылегазоочестных установок, вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа, мероприятия корректирующего действия в рамках экологического менеджмента ИСО 14001, техническое перевооружение установки сухого тушения кокса КХП и передача сбросных газов с холодных свечей УСТК в газопровод доменного газа, строительство доменной печи № 7 с современной пылегазоочистной установкой. Планируется, что это будет выполнено в течении пяти лет, а размер затраченных средств комбината составит 1,69 млрд. рублей.

Фото: rus.evraz.com

На других предприятиях также утверждён список мероприятий по снижению выбросов.

ВГОК:

Применение в составе шихты Лебяжинского аглоцеха полимерной связующей добавки термопласт СВ;

Регулирование соотношения газ — воздух на зажигательных горнах агломерационных машин Лебяжинского аглоцеха;

Реконструкция участка дробления № 2 Высокогорского обогатительного цеха;

Консервация Западного карьера;

Закрытие шахты «Магнетитовая»;

Поддержание в исправном состоянии аспирационных систем.

Реализация — 2019–2024 годы; финансирование — средства предприятия 0,34 млрд. рублей.

Под наблюдением: как ВГОК рассчитывается с долгами

УВЗ:

Замена вентиляции машины плазменной резки «Комета»;

Снижение выбросов вредных веществ за счет снижения норм расхода электрода и сварочной проволоки, рационального использования сварочных материалов и внедрение новых технологий и оборудования;

Благоустройство и озеленение предприятия и территории Дзержинского района.

Реализация — 2019–2024 годы; финансирование — средства предприятия 0,03 млрд. рублей.

Фото: uralvagonzavod.ru

Также планируются:

Реконструкция угольной котельной ДОЛ «Уральский огонек», по переводу с твердого топлива на газообразное. Реализация — 2021 год; финансирование — 0,0249 млрд. рублей из федерального бюджета.

Реконструкция угольной котельной Черноисточинского гидроузла, по переводу с твердого топлива на газообразное. Реализация — 2021 год; финансирование — федеральный бюджет — 0,0404 млрд. рублей.

Реконструкция угольной котельной пос. Антоновский, по переводу с твердого топлива на газообразное. Реализация — 2022 год; финансирование — федеральный бюджет — 0,0332 млрд. рублей.

Реконструкция угольной котельной пос. Висимо-Уткинск, по переводу с твердого топлива на газообразное. Реализация — 2023 год; финансирование — федеральный бюджет — 0,0124 млрд. рублей.

Приобретение передвижной экологической лаборатории и портативных газовых хроматографов (Росприроднадзор). Реализация 2019–2024 годы; финансирование — федеральный бюджет — 0,03 млрд. рублей.

Автоматизация 4 стационарных постов ФГБУ «Уральское УГМС». (Росгидромет). Реализация 2019 год; финансирование — федеральный бюджет — 0,14 млрд. рублей.

По данным Роспотребнадзора от 2018 года статистика выбросов выглядит так:

Фото: данные предоставлены Алексеем Сергеевым

Как отмечает экоактивист Андрей Волегов, получить подробную актуальную информацию о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) затруднительно.

Я хотел обратиться в Росгидромет по поводу предоставления результатов превышения ПДК за 2019 год. Мне написали, что это конфиденциальная информация, которую можно получить на платной основе, заключив с ними договор. То есть они предлагают мне за деньги получить то, что по идее должны знать жители,говорит Волегов.

Также Алексей Сергеев добавил, что на показатели загрязнения воздуха существенно влияет транспорт. По его словам, объём потребления природного газа в качестве моторного топлива для транспорта на муниципальных маршрутах ежедневно составляет 27 600 м³, а в год — 10 074 000 м³.

Фото: stagila.ru

При этом, на «ПАЗы» ежедневно уходит 8 750 м³ топлива, а на менее вместимые «Газели» — 18 850 м³. Сейчас, по данным чиновника, транспортными предприятиями приобретено 125 автобусов марки «ПАЗ» взамен 375 автобусов марки «Газель», также требует замены ещё 377 автобусов малой вместимости.

Полная замена автобусов малого класса (оставшихся 50% марки «Газель») на автобусы среднего класса сократит объем потребления природного газа на 37% в год, что соответственно приведет к сокращению количества выбросов в атмосферный воздух,говорит Сергеев.

Согласно паспорту проекта «Чистый воздух», в 2020 уровень загрязнения воздуха Нижнего Тагила должен смениться с высокого на повышенный. 13 марта в Челябинске полпред президента России в УрФО проведёт совещание по проблемам и решениям нацпроекта «Экология». В рамках мероприятия отдельно будут проведены три рабочие секции — «воздух», «вода» и «отходы».