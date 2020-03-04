Куйвашев: Свердловская область готова к приему больных китайским коронавирусом

По информации главы Свердловской области, в больницах пополнен необходимый запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Кроме того, правилам сбора анализов обучены более 250 медицинских сотрудников.

Также Куйвашев уточнил, что в области проверяют всех прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Те, у кого проявились признаки ОРВИ или пневмонии, находятся под особым наблюдением медиков.