Куйвашев: Свердловская область готова к приему больных китайским коронавирусом
Сегодня, 16:19Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В свердловских медучреждениях подготовились к приему больных коронавирусом COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
По информации главы Свердловской области, в больницах пополнен необходимый запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Кроме того, правилам сбора анализов обучены более 250 медицинских сотрудников.
Также Куйвашев уточнил, что в области проверяют всех прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Те, у кого проявились признаки ОРВИ или пневмонии, находятся под особым наблюдением медиков.
На сегодняшний день в Свердловской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания. В мире более 93 тысяч случаев заражений коронавирусом, умерли 3,2 тысячи человек.
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