Суд Нижнего Тагила оштрафовал УВЗ за превышение норм шума и теплового излучения

Роспотребнадзор обратился в суд в требованием о привлечении к административной ответственности «Уралвагонзавод» из-за выявленных в ходе проверки нарушений.

Все дела связаны с тем, что в ходе проверок в разных цехах УВЗ были выявлены нарушенные пределы допустимого уровня шума и интенсивность теплового облучения. Превышены нормативные величины, установленные законодательством, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе суда.

28 февраля Дзержинский районный суд вынес решение по двум правонарушениям. На «Уралвагонзавод» был наложен штраф в общей сложности на сумму 20 тысяч рублей.

В пресс-службе УВЗ сообщили, что нарушения в настоящее время устранены.