Суд Нижнего Тагила оштрафовал УВЗ за превышение норм шума и теплового излучения
На прошлой неделе Дзержинский районный суд рассматривал пять дел по административным правонарушениям АО «НПК «Уралвагонзавод». По двум делам завод был оштрафован на 20 тысяч рублей.
Роспотребнадзор обратился в суд в требованием о привлечении к административной ответственности «Уралвагонзавод» из-за выявленных в ходе проверки нарушений.
Все дела связаны с тем, что в ходе проверок в разных цехах УВЗ были выявлены нарушенные пределы допустимого уровня шума и интенсивность теплового облучения. Превышены нормативные величины, установленные законодательством, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе суда.
28 февраля Дзержинский районный суд вынес решение по двум правонарушениям. На «Уралвагонзавод» был наложен штраф в общей сложности на сумму 20 тысяч рублей.
В пресс-службе УВЗ сообщили, что нарушения в настоящее время устранены.
Данные обстоятельства исследованы и учтены Дзержинским районным судом при рассмотрении дел по существу, сказали в пресс-службе предприятия.