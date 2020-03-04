В Свердловской области 49 скотомогильников с сибирской язвой являются бесхозными
Сегодня, 22:10Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области находятся 72 скотомогильника, содержащих захоронения с сибирской язвой, из них 49 –бесхозные. Об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Максим Иванов.
Депутат отметил, что больше половины сибиреязвенных скотомогильников являются бесхозными. Всего в регионе 335 скотомогильников, из них 145 никому не принадлежат.
Также Иванов отметил, что на фоне последних событий с распространением коронавируса, тема бесхозных скотомогильников является актуальной, поскольку это источники заразы, которые никто не проверяет и не отслеживает соблюдение безопасности.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей