В Свердловской области 49 скотомогильников с сибирской язвой являются бесхозными

Депутат отметил, что больше половины сибиреязвенных скотомогильников являются бесхозными. Всего в регионе 335 скотомогильников, из них 145 никому не принадлежат.

Также Иванов отметил, что на фоне последних событий с распространением коронавируса, тема бесхозных скотомогильников является актуальной, поскольку это источники заразы, которые никто не проверяет и не отслеживает соблюдение безопасности.