Еще 165 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

Больше всего случаев диагностировано в Екатеринбурге, там выявлено 42 случая инфицирования. Также COVID-19 подтвердился у жителей Алапаевска, Асбестовского, Ачитского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Туринского, Шалинского городских округов.
За все время пандемии в зафиксировано 78 346 случаев заболевания свердловчан. 277 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 158 из них лежат в реанимации, 106 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 150, Санкт-Петербурге — 986 и Московской области — 693. Таким образом, общее число подтвержденных случаев составило 4 290 135 пациентов.
Всего за время пандемии от коронавируса выздоровело 71 356 свердловчан.
По стране общее число выписанных из медучреждений составляет 3 869 857 россиян, из них 16 123 пациента за прошедшие сутки. Больше всего выздоровевших в Санкт-Петербурге — 2 609, Москве — 2 421, а также Московской области — 587.
Всего от инфекции скончалось 2 422 жителя региона.
В России за сутки от коронавируса умерло 475 пациентов. Больше всего случаев смерти в Москве — 51, Санкт-Петербурге — 48 и Московской области — 29. В общей сложности от COVID-19 скончалось 87 823 россиянина.