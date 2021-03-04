Учеными обнаружены первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

Учеными обнаружены первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

Сегодня, 12:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Ученые Америки диагностировали у трех пациентов, больных лейкемией, заражение коронавирусом продолжительное время.

Исследования из Университета Южной Калифорнии показали, что в организме трех пациентов с заражением крови, вирус коронавируса жил более полугода.

Как сообщает Российская газета, исследуемыми пациентами оказались мальчик и девочка дошкольного возраста, а также молодой человек. Ученые отметили, что люди, у которых ослаблен иммунитет, в большей степени уязвимы перед инфекцией коронавируса.

Постоянное пребывание вируса в организме повышает вероятность неуязвимости. В связи с этими мутациями, антитела не вырабатываются, отмечают врачи.

Ранее сообщалось об исследованиях, в которых наблюдалась связь между вирусом COVID-19 и группой крови. В результате ученые пришли к выводу, что вирусный код отдает предпочтение второй группе крови.

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