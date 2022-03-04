Об отсутствии очагов распространения COVID-19 заявил главный свердловский санврач

Об отсутствии очагов распространения COVID-19 заявил главный свердловский санврач
Об отсутствии очагов распространения COVID-19 заявил главный свердловский санврач
Вчера, 19:43Здоровье и экологияФото: 1MI
Высокий уровень заболеваемости коронавирусом сохраняется в Свердловской области. Однако, по словам главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских, очагов распространения инфекции нет.

Ежедневно в регионе регистрируется более 4,7 тысячи случаев заражения. Глава областного Роспотребнадзора рассказал, планируется ли ужесточать антиковидные меры.

На данный момент, по словам Козловских, подобного не планируется. Однако ситуация будет обсуждаться на очередном заседании штаба по профилактике коронавируса.

Кроме того, Козловских заявил об увеличении числа тестирование, что позволило выявить больше больных. Несмотря на то, что встречается в регионе и новый штамм, очагов распространения не наблюдается, отмечает санврач.

В 2021 году, по его словам, фиксировался рост числа выявляемых очагов коронавируса. Однако с начала года их практически нет. Случаи заноса вируса в коллективы встречается, но далее он не распространяется.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьзаболеваемостькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы