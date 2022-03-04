Об отсутствии очагов распространения COVID-19 заявил главный свердловский санврач

Ежедневно в регионе регистрируется более 4,7 тысячи случаев заражения. Глава областного Роспотребнадзора рассказал, планируется ли ужесточать антиковидные меры.
На данный момент, по словам Козловских, подобного не планируется. Однако ситуация будет обсуждаться на очередном заседании штаба по профилактике коронавируса.
Кроме того, Козловских заявил об увеличении числа тестирование, что позволило выявить больше больных. Несмотря на то, что встречается в регионе и новый штамм, очагов распространения не наблюдается, отмечает санврач.
В 2021 году, по его словам, фиксировался рост числа выявляемых очагов коронавируса. Однако с начала года их практически нет. Случаи заноса вируса в коллективы встречается, но далее он не распространяется.