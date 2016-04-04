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С апреля в Нижнем Тагиле начнутся приемы граждан главными врачами больниц и поликлиник
Сюжеты:
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С апреля в Нижнем Тагиле начнутся приемы граждан главными врачами больниц и поликлиник

4 апреля 2016, 13:45Здоровье и экологияТимофей Данилов
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