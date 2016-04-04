С апреля в Нижнем Тагиле начнутся приемы граждан главными врачами больниц и поликлиник
4 апреля 2016, 13:45Здоровье и экологияТимофей Данилов
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Тагильчане смогут пообщаться с руководителями медучреждений уже сегодня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первый прием граждан состоится сегодня, 4 апреля, с 15 до 17 часов. Прием будет проходить в помещении управления социальных программ и семейной политики по адресу: проспект Ленина, 15, кабинет №1.
Консультации по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи будут проводить главврачи Демидовской больницы, поликлиники №3 и городской больницы №1.
Далее приемы граждан будут осуществляться с 15 до 17 часов каждый понедельник до конца июня. Следующая консультация пройдет 11 апреля по этому же адресу.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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