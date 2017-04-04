Сильный ветер и гололед ожидаются в среду в Нижнем Тагиле
4 апреля 2017, 17:25Здоровье и экология
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Уральское УГМС предупреждает об опасном метеорологическом явлении в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Днем 5 апреля ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. В это время возможны сильный гололед, повреждения линий электропередач и кровли зданий, разрушение построек, а также повал деревьев, антенн и мачт.
Автовладельцам необходимо учесть, что во время сильного ветра могут ухудшиться дорожные условия, а вследствие этого - увеличиться аварийность на дорогах. Возможны затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ.
При возникновении чрезвычайных ситуаций тагильчан просят обращаться по телефону «112» и в соответствующие экстренные службы.
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