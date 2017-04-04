Сильный ветер и гололед ожидаются в среду в Нижнем Тагиле

Днем 5 апреля ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. В это время возможны сильный гололед, повреждения линий электропередач и кровли зданий, разрушение построек, а также повал деревьев, антенн и мачт.

Автовладельцам необходимо учесть, что во время сильного ветра могут ухудшиться дорожные условия, а вследствие этого - увеличиться аварийность на дорогах. Возможны затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ.

При возникновении чрезвычайных ситуаций тагильчан просят обращаться по телефону «112» и в соответствующие экстренные службы.